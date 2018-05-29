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Набережную в Нижнем Новгороде откроют для горожан 12 июня

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На реконструкцию Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода направят дополнительно 19,4 млн рублей. Удорожание проекта в пределах 10% предусмотрено контрактом с подрядчиком. Первый этап благоустройства обошелся бюджету области в 407,9 млн рублей.

Рабочие уже начали демонтаж забора, ограждающего набережную от нижегородцев, сообщает ИА «НьюсНН». Завершается обустройство велосипедных дорожек и смотровых площадок, установка сидений для скамеек и укладка брусчатки. Променад планируют открыть для горожан 12 июня, в День города.

Ранее стало известно, что в Старой Руссе подрядчикам не удалось завершить вовремя реконструкцию Соборной площади и обустройство пешеходного маршрута. Причина срыва графика — неблагоприятные погодные условия. По последним данным, объекты введут в эксплуатацию до 21 июня. Работы проводятся в рамках создания туристского кластера «Старорусский». 

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