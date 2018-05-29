На улицах Красноярска высадят пальмы

На улицах Красноярска на следующей неделе появятся пальмы и туи. В ближайшие дни их перевезут из теплиц в город. Перезимовавшие деревья сейчас проходят адаптацию на воздухе. Зеленые уголки города украсит 151 пальма и 56 туй.

О планах по озеленению города сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на муниципальное предприятие «Управление зеленого строительства». Его сотрудники традиционно занимаются озеленением Красноярска.

Этим летом на городских клумбах будет высажено около 1,5 млн штук цветочной рассады. Это будут как однолетние, так и многолетние цветы. Озеленители обращаются к жителям города с просьбой не выкапывать рассаду с клумб для того, чтобы посадить у себя на даче.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на улицах Южно-Сахалинска в этом году будет высажено около 345 тыс. саженцев однолетних растений.

