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Ловушки для насекомых-вредителей ставят в Ярославской области

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Феромонные ловушки появляются в садах Ярославской области. Они позволят выявить наличие карантинных насекомых на территории региона.

Ловушки размещают сотрудники Россельхознадзора. Приманки разместят на территориях садоводческих товариществ в Ярославском и Рыбинском районах. Если насекомые появятся на территории муниципалитетов, в ловушки должны попасться непарный и сибирский шелкопряды, а также персиковая плодожорка, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Помимо этого, планируется установка клеевых ловушек в тепличных комбинатах Ярославского района. Они позволят отследить появление цветочного трипса и табачной белокрылки.

До настоящего момента карантинные вредители при установке ловушек обнаружены не были.

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