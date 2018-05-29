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Ученые нашли в Италии самое старое дерево Европы

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Фото: Gianluca Piovesan
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Старейшее дерево Европы нашли в Италии в национальном парке «Поллино». Об этом пишет Daily Mail.

Сосну-долгожителя назвали Italus. Дерево появилось в Южной Италии около 789 года, именно в тот период в Британии впервые высадились викинги. По мнению специалистов, дерево ранее подвергалось разрушительному воздействию засух, однако, судя по систематически нарастающим годичным кольцам, сосна находится в хорошем состоянии.

Теперь исследователи намерены изучить его, чтобы установить, как леса приспосабливаются к изменениям окружающей среды и переносят различные климатические условия. Эксперты отметили, что скалистый рельеф Южной Италии хорошо подходит для старейшей сосны. Сотрудники университета Тускии заявили, что дерево сейчас растет в комфортных для себя условиях, пишет сетевое издание m24.ru. Ранее самым старым деревом Европы считалась 1075-летняя сосна из Греции.

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