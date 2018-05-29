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Прокуратура признала незаконным запрет рыбалки в Рязанской области

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Запрет на ловлю рыбы признали незаконным в Михайловском районе Рязанской области. Прокуратура обратилась в администрацию муниципалитета для снятия аншлагов.

Таблички о запрете рыбы появились на пруду возле села Голдино. Согласно информации на аншлагах, за попытку рыбалки местным жителям грозил штраф в размере 5 тыс. рублей. Проверку по данному факту начала прокуратура. Правоохранительные органы установили, что водоем является объектом общего пользования, сообщает РИА «7 новостей».

В ведомстве уточнили, что рыбалка на водоеме разрешена в пределах, установленных нормативами. Любые ограничения на рыбалку являются незаконными.

Прокуратура направила представление в адрес главы Голдино.

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