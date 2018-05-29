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Экскурсии по Красноярску для школьников сделают бесплатными

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С 1 июня в Красноярске начинаются бесплатные экскурсии для школьников. Они будут проводиться по историческому центру города. Длительность составит два часа.

А дети, которым уже исполнилось семь лет, смогут пройти курс по обучению юных экскурсоводов. Занятия начнутся с 5 июня. Предусмотрены курсы по краеведению, психологии и методике проведения экскурсий. Практические занятия также включены в обучающую программу. Курс также будет бесплатным.

ИА KrasnoyarskMedia добавляет, что в проект также входят велосипедные экскурсии. Маршрут будет пролегать по набережной Енисея. Для их участников прокат велосипедов сделают бесплатным.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Астрахани с 5 июня стартует сезон бесплатных пеших экскурсий. Он проводится в рамках проекта Free Walking Tours. Экскурсии будут посвящены истории Астрахани и ее достопримечательностям.

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