Президент России назначил Моора врио губернатора Тюменской области

Александр Моор назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин по итогам встречи с чиновником, в ходе которой и сообщил о своем решении. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее этот пост занимал Владимир Якушев, возглавивший Минстрой. Моор с 2011 года руководил администрацией Тюмени. Временно исполняющего обязанности мэра города назначат 31 мая.

Перестановки в регионе прокомментировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, который высоко оценил работу Моора на посту градоначальника. По его мнению, у чиновника большие шансы стать избранным губернатором.

«Этот человек всегда показывал динамику в работе, в том числе на посту главы Тюмени. Он человек принципов, своего слова, поэтому нет сомнений, что это будет эффективный, современный и динамичный губернатор», — цитирует заместителя полпреда Бориса Кириллова «РИА Новости».

По его мнению, Моор продолжит динамичное развитие региона, начатое ещё Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым, так как у него есть весомый управленческий опыт.

28 мая президент России Владимир Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим его обязанности Айсена Николаева. В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области стал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.