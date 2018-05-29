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Набиуллина выступит на международном финансовом конгрессе в июне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина выступит на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге 7 июня.

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Деловую программу мероприятия опубликовали на сайте конгресса. Пленарная сессия «Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост» посвящена изменениям в регулировании финансового сектора за прошедшие десять лет с момента последнего мирового финансового кризиса.

Также экономисты обсудят перспективы развития финансового рынка и результаты принятых мер по обеспечению финансовой стабильности. В дискуссии примет участие глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления ПАО «Росбанк» Илья Поляков и ряд крупных иностранных финансистов.

Международный финансовый конгресс пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2018 года.

Ранее, 24 мая, Набиуллина поддержала идею наращивания государственного долга в разумных пределах для развития инфраструктуры.

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