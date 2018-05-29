Более 600 человек эвакуировали из-за возгорания в ТРЦ в Иркутске

Пожар произошел в крупнейшем в Иркутске торговом центре «Сильвер Молл». Из здания было эвакуировано более 600 человек. Обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место пожарные обнаружили под крышей ТРЦ тлеющий силовой кабель. Сейчас пожарная охрана продолжает проверять помещение центра на предмет возгорания. На месте находится начальник ГУ МЧС по Иркутской области. Он уже распорядился направить в прокуратуру материалы проверки.

ТРЦ «Сильвер Молл» ранее закрывался на неделю из-за обнаруженных там нарушений пожарной безопасности. Однако его открыли по решению суда.

ИА IrkutskMedia уточняет, что проверки торговых центров в Приангарье проводились после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

В 214 ТЦ Иркутской области были выявлены 975 нарушений требований пожарной безопасности. 15 торговых центров были закрыты. Более половины из них расположены в Иркутске.