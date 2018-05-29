Пострадавшая на Саратовском ипподроме школьница останется инвалидом

Несовершеннолетняя девушка, пострадавшая из-за лошади на Саратовском ипподроме, останется инвалидом. Врачам не удалось сохранить ногу подростка.

Школьнице сделали операцию. Травма оказалось настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать ступню. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 26 мая. Девушка увидела, что одна из лошадей вышла из загона, и попыталась вернуть ее обратно. Закрепленная на лошади веревка обмотала ногу несовершеннолетней, а само животное побежало, протащив подростка по земле несколько метров. Следователи проводят проверку в отношении сотрудников, ответственных за соблюдение техники безопасности на ипподроме.

Ранее сообщалось, что британская журналистка остановила несущегося на нее коня во время прямого репортажа со скачек в Чепстоу. На кадрах видно, как одна из лошадей, сбросив наездника, несется прямо на женщину.