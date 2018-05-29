Путин назначил мэра Тюмени врио губернатора Тюменской области‍

Президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 29 мая.

Данный пост оказался вакантным после того, как прежний глава региона Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и стал главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Моор будет исполняющим обязанности до выборов губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года. По данным экспертов, сейчас он является главным кандидатом на данный пост.

Александр Моор родился в 1974 году в Тюменской области. С 2011 года он занимал пост главы администрации Тюмени.

По итогам 2016 года он возглавил рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Женат, воспитывает четверых детей.

28 мая Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. 25 мая глава государства отметил важность продолжения качественного обновления управленческих команд в регионах.