Режим ЧС введен в одном из районов Сахалина

Режим ЧС начал действовать в Холмском районе Сахалинской области. Причина — угроза схода оползня.

Речь идет об участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск–Холмск. Там ограничена скорость движения транспорта из-за разрушения дорожного полотна между 86-м и 87-м км и вероятности повреждения оползнем опоры линии электропередачи, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Трещина на дороге образовалась в конце апреля. Был зафиксирован перепад правой стороны движения. Местные власти тогда запретили пользоваться частью городского полигона бытовых отходов, которая примыкает к дороге и начали работы по сдерживанию оползня и ликвидации последствий природного явления. Однако подвижки грунта продолжились.

Сейчас Холмский перевал признали зоной ЧС регионального характера. Это сделано для оперативного решения ситуации и выделения финансирования на устранение последствий оползня, поясняет агентство.

Портал iz.ru сообщал в апреле о том, что в Японии в результате сошедшего оползня погибли шесть жителей поселка Ябакэй на юго-западе страны. Оползень сошел со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне поселка.