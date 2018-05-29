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Россия не стала принимать ответные меры против украинских СМИ

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Россия не предпринимает мер в отношении украинских журналистов в ответ на притеснение Киевом российских СМИ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».

29 мая стало известно, что украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина» после указа президента страны Петра Порошенко о санкциях по отношению к СМИ. Доступ также ограничили к сайту «Р-Спорт».

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день задержали главу портала Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене. Суд в Херсоне арестовал журналиста арестован на два месяца.

9 мая СБУ выдворила двух российских журналисток из страны за подготовку репортажа о праздновании Дня Победы в Киеве. По мнению украинских правоохранителей, журналистки собирались использовать отснятые материалы «для дискредитации Украины перед мировым сообществом».

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