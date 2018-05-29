Число жертв стрельбы в Льеже возросло до трех

Три человека стали жертвами преступника, который во вторник, 29 мая, расстрелял трех человек в центре бельгийского города Льеж. Об этом сообщила газета Le Soir.

Злоумышленник завладел оружием, когда полицейские попросили мужчину предъявить паспорт для проверки. Он выхватил пистолет у одного из стражей порядка и начал стрелять. Затем мужчина попытался удерживать заложника у входа в лицей.

Погибли два полицейских и пассажир проезжавшей мимо машины. Еще двое сотрудников полиции получили ранения. Прибывшее подкрепление ликвидировало стрелявшего, передает «РИА Новости».

Полиция допускает, что это был теракт, сообщает НСН. Следствие рассматривает и другие версии произошедшего. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил о созыве кризисного штаба в связи с перестрелкой в Льеже. Пока власти не планируют повышать уровень террористической угрозы со второго в связи с инцидентом в Льеже.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что мужчина кричал «Аллах акбар!» Сообщается также, что недавно злоумышленник вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами.