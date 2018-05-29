Подпольное производство водки раскрыто в Крыму

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая ввозила в Крым крупные партии этилового спирта и производила контрафактную водку «Финская». Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В начале мая в Симферополе был задержан грузовой автомобиль. Согласно документам, он перевозил партию пива. В ходе осмотра там нашли 426 металлических емкостей. В крышки были вмонтированы небольшие трубки с пивом, при этом в остальном объеме находился этиловый спирт, передает Крыминформ. Производство контрафактной водки происходило в переоборудованном под цех нежилом помещении в Симферополе. Правоохранители изъяли 1,3 тыс. бутылок.

В январе сообщалось, что розничные продажи практически всей алкогольной продукции снизились в России в 2017 году. В частности, водки было продано 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше, чем годом ранее. Росалкогольрегулирование не планирует повышать минимальную розничную цену на водку и коньяк в 2018 году. Вместе с тем планируется ввести минимальный тариф на вино.