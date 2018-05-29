Зак Снайдер экранизирует роман Айн Рэнд «Источник»

Режиссер Зак Снайдер займется экранизацией романа американской писательницы Айн Рэнд «Источник». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter во время общения с одним из почитателей.

Зак Снайдер известен своими работами над фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, также он выступал в качестве продюсера картин «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина» и «Аквамэн», сообщает телеканал «360». Поэтому работа над экранизацией одного из самых популярных произведений американской литературы ХХ века станет для него отхождением от фильмов по комиксам, над которыми он привык работать.

Роман «Источник» 1943 года рассказывает о роли творческого человека в прогрессе и посвящен мужу писательницы Фрэнку О’Коннору и архитектуре, пишет «Газета.ру».

В марте сообщалось, что в США повторно экранизируют роман Стивена Кинга «Томминокеры».