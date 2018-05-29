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Российская дрифт-серия в Хабаровске станет рекордной по числу пилотов

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Организаторы Российской дрифт-серии установили рекорд по числу пилотов. На данный момент в ней будут участвовать 23 автокара. Соревнования состоятся 2 июня в Хабаровске. Это лучшие пилоты Дальнего Востока. 

Как сообщает ИА AmurMedia, дрифт-площадка с трибунами для зрителей и техническом парком строится на парковке арены «Ерофей». В Хабаровск сегодня начали прибывать фуры с оборудованием. По словам одного из организаторов соревнований Дмитрия Семенюка, площадка будет построена с нуля.

День соревнований начнется с тренировочных и одиночных заездов, а после 14:00 стартуют парные заезды. Помимо этого, зрители увидят фестиваль автозвука и автотюнинга Zvuk DV. Таким образом, самые громкие и красивые машины Дальнего Востока можно будет услышать и даже потрогать, отметил Семенюк.

В середине мая портал iz.ru сообщал о том, что в промзоне Курьяново в Москве появится спортивный парк. Решение было принято Градостроительно-земельной комиссией Москвы во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным. В общей сложности парк займет участок площадью 11,2 га.

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