Полицейские с помощью моркови задержали буйного коня в Новосибирске

В Новосибирске возле автосервиса по улице Выборной бродил бесхозный конь. Он вел себя агрессивно, приставал к прохожим и мешал проехать автомобилям. Животное с трудом доставили в отдел полиции Октябрьского района, во дворе которого оно съело всю траву.

Владельца непокорного коня разыскивают. Полицейские купили задержанному 2 кг моркови, информирует vn.ru.

Напомним, зоозащитники от имени лошади по кличке Судья (Justice) в американском штате Орегон обратились в суд с иском о жестоком обращении против ее бывшей владелицы, требуя пожизненного возмещения расходов на лечение животного. Истощенное животное страдало от педикулеза и грибковых заболеваний.