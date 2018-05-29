Посол Ирака рассказал о будущем визите министра нефти в Россию

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади рассказал, что министр нефти республики посетит Россию после окончания формирования правительства. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Ирак сейчас находится на этапе формирования нового правительства. Естественно, будет совершен визит (в Россию. — iz.ru) министром нефти», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя дипмиссии.

12 мая в Ираке прошли выборы законодательный орган страны — Совет представителей. Победа досталась блоку «Ас-Сайрун» шиитского богослова Муктады ас-Садра. На следующий день госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что после выборов в правительстве республики будут представлены различные общественные группы.