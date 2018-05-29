Иномарка сбила женщину с двумя детьми в Хабаровском крае

Иномарка сбила женщину и двух детей в поселке Хор района имени Лазо в Хабаровском крае. От полученных травм женщина скончалась. Дети, пятилетняя девочка и десятилетний мальчик, госпитализированы.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, ДТП произошло накануне, 28 мая, в 20:50 по местному времени. Пешеходы пересекали проезжую часть, когда на них налетела Toyota Corona, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

По факту аварии проводится расследование. Установлено, что водитель машины был трезвым.

Портал iz.ru сообщал о том, что накануне в Мурманске столкнулись Nissan и автобус. В результате пострадали 10 человек.