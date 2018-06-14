Есть известный среди музыкантов анекдот. Турист идет по Нью-Йорку, заблудился и спрашивает прохожего со скрипичным футляром: «Вы не подскажете, как попасть в Карнеги-холл?» Скрипач на секунду задумался, погрустнел и ответил: «Заниматься надо...» Я теперь знаю еще один способ попасть пусть не в Карнеги-холл, но в Большой зал Московской консерватории точно. Но не буду забегать вперед.

Три года назад двое молодых людей подошли ко мне во время конкурса имени Чайковского, где я присутствовала в качестве эксперта от телеканала «Культура». В тот день я узнала от них, что в студенческой среде существуют сообщества людей, которые выбрали себе самые разные профессии — физику, химию, медицину, дипломатию, архитектуру и т.д. Но всех их объединяет то, что когда-то в детстве они ходили в музыкальную школу и учились играть на разных инструментах.

Маленькое отступление. Сейчас уже существуют научные доказательства того, какое благотворное влияние на детский мозг оказывают именно занятия музыкой. Тут и мелкая моторика, развивающая интеллект, и несколько видов памяти, и целеполагание, и способность разделить большую задачу на множество мелких, и умение в нужный момент сконцентрироваться и выдать максимальный результат — иначе говоря, развиваются качества, которые пригодятся человеку в любой сфере деятельности. Не говоря уже о развитии эмоциональной составляющей личности, что в традиционном общеобразовательном цикле скорее редкость.

Однако детям часто не хочется развивать все эти замечательные качества посредством многочасовых гамм, этюдов и пьес. Помимо нормального желания побездельничать, они уже задумываются о своей будущей специальности, и чаще всего это не музыка. Они выбирают профессию, свою будущую жизнь. Но оказалось, что многие из них, будучи уже студентами и почти взрослыми людьми, вдруг начинают скучать по тем ощущениям, которые им давала игра на инструменте, и жалеть, что навыки, с таким трудом приобретенные в детстве, им негде поддерживать и применять.

Мы стали общаться с теми молодыми людьми, и всё больше я начала увлекаться и восхищаться тем движением, которое зародилось в вузах и которому они хотели придать более реальную форму, желая создать Ассоциацию студенческих клубов классической музыки по аналогии с уже существующей Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Я рассказала об этой идее президенту России Владимиру Путину, который высоко оценил перспективы нашего движения. Мы зарегистрировали ассоциацию, организовали фестиваль под названием Musica Integral, где любители — нет, не так — Любители (именно с большой буквы) играли совместно с ровесниками-профессионалами.

В ансамблях разного состава будущие профессиональные музыканты помогали будущим физикам или режиссерам поставить верную аппликатуру, штрихи; объединялись в оркестр и изучали сложные партитуры, а затем выходили выступать на сценах своих вузов. Вскоре к нашему движению присоединились крупнейшие современные музыканты — лауреаты конкурса Чайковского, солисты филармонии, профессора консерватории. Все эти великие люди совершенно бескорыстно тратят свое время на репетиции и выступления.

На втором фестивале мы отважились на решительный шаг. Поскольку наше движение поддержал ректор Московской консерватории Александр Соколов, мы решили провести заключительный концерт фестиваля в Большом зале Московской консерватории. На той самой легендарной сцене, выйти на которую — честь для музыканта любого уровня. И дальше начались настоящие чудеса.

Лауреат конкурса Чайковского Гайк Казазян играл в дуэте с выпускницей Бауманки концерт для двух скрипок Вивальди. Знаменитый гобоист профессор Алексей Уткин участвовал в исполнении наравне с молодыми людьми, закончившими семь классов музыкальной школы. В прямом радиоэфире в живом исполнении участников фестиваля звучала музыка молодого композитора, хирурга, который в тот самый момент в больнице проводил сложную нейрохирургическую операцию.

В это трудно поверить, но теперь это чудо под названием фестиваль Musica Integral происходит ежегодно. Любой желающий может присоединиться к движению под девизом «Сыграем это вместе». На наших концертах всегда полные залы и овации.

И еще одно отступление. До эпохи звукозаписи домашнее музицирование было очень распространено в отечественной культуре, особенно до революции. Пианино было почти в каждом доме, дети учились музыке. Среди великих русских композиторов многие вначале приобрели другую профессию и музыкой занимались параллельно — Бородин был крупным химиком, Чайковский окончил училище правоведения, Римский-Корсаков был морским офицером. Традиции общения профессиональных музыкантов и любителей музыки уже несколько веков от роду...

И все-таки — как попасть в Большой зал консерватории? Да просто надо искренне любить музыку. Ведь Музыка не делит своих поклонников на любителей и профессионалов. И мы создаем ее вместе.

Автор — пианистка, член Президентского совета по культуре и искусству

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