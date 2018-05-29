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Лавров напомнил о суверенном праве Украины на выход из СНГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Решение властей Украины выйти из Содружества независимых государств (СНГ) является ее суверенным правом. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.

По дипломатическому протоколу
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«Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, в каких — не участвовать. И СНГ, безусловно, одна из таких организаций», — цитирует его «Интерфакс».

19 мая президент Украины Петр Порошенко объявил о решении отозвать представителей республики из всех органов СНГ. Через четыре дня администрация украинского лидера опубликовала указ о прекращении действия ряда международных договоров, заключенных в рамках Содружества.

Комментируя действия Киева, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные шаги политизированы и они могут негативно отразиться на простых украинских гражданах.

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