Лавров напомнил о суверенном праве Украины на выход из СНГ

Решение властей Украины выйти из Содружества независимых государств (СНГ) является ее суверенным правом. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.

«Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, в каких — не участвовать. И СНГ, безусловно, одна из таких организаций», — цитирует его «Интерфакс».

19 мая президент Украины Петр Порошенко объявил о решении отозвать представителей республики из всех органов СНГ. Через четыре дня администрация украинского лидера опубликовала указ о прекращении действия ряда международных договоров, заключенных в рамках Содружества.

Комментируя действия Киева, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные шаги политизированы и они могут негативно отразиться на простых украинских гражданах.