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Помидоры с символикой ЧМ-2018 уничтожили в Калининграде

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Партию помидоров с символикой чемпионата мира по футболу на коробках задержали на таможне в Калининградской области. Незаконную продукцию уничтожили.

Томаты были произведены в Египте и отправлены из Нидерландов. По данным таможни, на картонных коробках находились товарные знаки чемпионата мира по футболу. Эти знаки являются интеллектуальной собственностью, в связи с чем таможенники направили правообладателю запрос. Как выяснилось, разрешение на использование футбольной символики производитель не получал, сообщает Калининград.Ru.

По факту незаконного использования товарного знака было возбуждено административное дело. По решению суда фирма-получатель должна заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Помидоры весом более 2,3 т были уничтожены.

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