Путин призвал сформировать культуру абсоютной нетерпимости к допингу

Президент России Владимир Путин призвал восстановить позиции РФ на международной спортивной арене и сформировать культуру абсолютной нетерпимости к допингу. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства участникам Олимпийского собрания.

Российский лидер отметил, что ответственность за достижение этих целей лежит на Олимпийском комитете России (ОКР), поскольку он является учредителем российской антидопинговой организации.

«Важно в полном объеме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций», — подчеркивается в документе, размещенном на сайте Кремля.

По мнению Путина, для этих целей необходимо способствовать повышению эффективности систем борьбы с допингом. «Конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки», — заявил президент.

Он также выразил благодарность руководителю ОКР Александру Жукову за плодотворную работу по защите интересов российских спортсменов.

Накануне, 28 мая, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что вуз планирует сдать разрабатываемую российскую антидопинговую лабораторию в июне. Кандидатура руководителя этой структуры будет согласована со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).