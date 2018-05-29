Град уничтожил часть посевов в Ставропольском крае

Около 3 тыс. га посевов повреждены или уничтожены на Ставрополье градом. В основном пострадал Кочубеевский район.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, град уничтожил 200 га полей, еще на 2,8 тыс. га повреждены посевы. Чиновники отмечают, что последствия осадков могли быть более серьезными, если бы не применение противоградных установок. На защиту полей в 2018 году выделили 75 млн рублей, сообщает NewsTracker.

С начала сезона четыре противоградные установки израсходовали 361 заряд. Это позволило предотвратить выпадение града на 9,5 тыс. га полей.

Как сообщал портал iz.ru, на Ставрополье выпал град размером с яйцо. Местные жители сообщали о повреждении автомобилей, ущербе для садовых участков, кроме того, одна из местных жительниц пожаловалась, что кусок льда ударил ее по голове.