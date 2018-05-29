«Самолет» инвестирует в проект на Даниловской мануфактуре 4 млрд рублей

Компания «Самолет Две Столицы», входящая в группу «Самолет», инвестирует 4 млрд рублей в строительство многофункционального комплекса в районе Даниловской мануфактуры, сообщает пресс-служба компании.

Компания выкупила у KR Properties участок площадью 1,6 га для строительства 37,8 тыс. кв. м бизнес-недвижимости в границах ТТК, Варшавского шоссе и набережной Москвы-реки.

Проект предусматривает постройку многофункционального комплекса, включающего офисы, ритейл и апартаменты, в уже сложившемся деловом районе столицы.

Отмечается, что компания намерена получить разрешение на строительство до конца 2018 года. Старт продаж запланирован на II квартал 2019 года.

28 мая стало известно, что для земельных участков в Москве, расположенных в особой экономической зоне, ввели льготную цену продажи.