Участок Бережковской набережной в Москве станет односторонним

Проезд вдоль дома 22 по Бережковской набережной в центре столицы станет односторонним с 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения», — приводит РИАМО сообщение центра.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и следовать указателям дорожных знаков.

С 28 мая по ряду дорог на северо-востоке Москвы ограничат движение до 30 июня из-за реконструкции инженерных сетей.