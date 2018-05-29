Прямой эфир

Участок Бережковской набережной в Москве станет односторонним

0
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проезд вдоль дома 22 по Бережковской набережной в центре столицы станет односторонним с 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения», — приводит РИАМО сообщение центра.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и следовать указателям дорожных знаков.

С 28 мая по ряду дорог на северо-востоке Москвы ограничат движение до 30 июня из-за реконструкции инженерных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тверская улица в Москве станет пешеходной на два дня
Доступ на территорию «Лужников» ограничат на время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017