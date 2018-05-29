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Нарышкин заявил о необходимости правовой оценки ядерного удара США по Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Атомному удару американских ВВС по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предстоит дать правовую оценку. Об этом во вторник, 29 мая, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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По данным RT, глава СВР заявил об этом в ходе круглого стола, посвященного истории отношений России и Японии. По словам Нарышкина, моральный вердикт в отношении удара по японским городах очевиден.

«Ну а должную правовую оценку ему еще предстоит дать», — сказал он.

В феврале этого года общественный резонанс среди японцев вызвала новая ядерная доктрина США.

Представители организаций «хибакуся», как называют переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгневаны из-за обновленной ядерной доктрины США. 

В январе США рассекретили документы о планах уничтожить СССР 446 ядерными бомбами. 

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