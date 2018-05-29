Нарышкин заявил о необходимости правовой оценки ядерного удара США по Японии

Атомному удару американских ВВС по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предстоит дать правовую оценку. Об этом во вторник, 29 мая, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По данным RT, глава СВР заявил об этом в ходе круглого стола, посвященного истории отношений России и Японии. По словам Нарышкина, моральный вердикт в отношении удара по японским городах очевиден.

«Ну а должную правовую оценку ему еще предстоит дать», — сказал он.

В феврале этого года общественный резонанс среди японцев вызвала новая ядерная доктрина США.

Представители организаций «хибакуся», как называют переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгневаны из-за обновленной ядерной доктрины США.

В январе США рассекретили документы о планах уничтожить СССР 446 ядерными бомбами.