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Политолог объяснил потерю Украиной управления в граничащих с Крымом районах

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Заявление украинских властей о потере управления в некоторых районах, граничащих с Крымом, говорит о деградации государства и его превращении в «эффективную коррупционную машину». Такую точку зрения высказал политолог Александр Асафов.

Эксперт в эфире телеканала РЕН ТВ подчеркнул, что деградация свойственна всей Украине. В настоящий момент власть в стране сосредоточена в руках криминала, либо «криминала в погонах», либо националистических группировок. Вместе с тем украинские власти утверждают, что им удалось создать мощное демократическое государство.

С заявлением о потере признаков государственного управления в нескольких граничащих с Крымом районов выступил постоянный представитель президента Украины на полуострове Бориб Бабин. В частности, речь шла о Геническом районе.

По его словам, в регионе якобы действуют «массовые организованные преступные группировки», которые проводят антиукраинские акции.

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