Зеленый уголок в футбольном стиле обустроят в Барнауле

В Индустриальном районе Барнаула начали оформлять зеленые уголки. Один из них будет посвящен футболу. На пересечении улиц Панфиловцев и Энтузиастов, напротив парка спорта Алексея Смертина, разместят три цветочницы в виде футбольных мячей и лавочки. В центре уголка установят декоративную композицию в виде мяча диаметром 70 см.

Также на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов планируют обрезать деревья, посадить кусты сирени и оформить три цветочные елочки. Об этом сообщает altapress.ru.

Как сообщал портал iz.ru, на курорте «Роза Хутор» в Сочи 14 июня откроется самый высокогорный в мире парк футбола, расположенный на высоте 560 м над уровнем моря. Болельщики смогут увидеть прямые трансляции матчей на огромном экране и послушать живые послематчевые разборы игр с участием Георгия Черданцева.