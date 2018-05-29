В Сети появилось полное видео «Приключений Тириона в России»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полную версию ролика, во время съемок которого полицейские задержали похожего на персонажа «Игры престолов» Тириона Ланнистера карлика.

Инцидент произошел во время съемки проморолика к показу на телеканале семи сезонов сериала. На кадрах видно, как «Тирион», который сначала в образе своего персонажа играет на губной гармошке в тюремной камере, катается по улицам на тележке из супермаркета, ножом вскрывает картонные упаковки вина в магазине и показывает на камеру неприличные жесты.

В этот момент его задерживают полицейские.

Ранее в Сети появилось короткое видео с мужчиной, очень похожим на актера Питера Динклейджа, сыгравшего в сериале. За несколько дней его посмотрели 2,5 млн раз.