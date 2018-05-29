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Пять стражей правопорядка пострадали при стычке с наркоторговцами в Испании

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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В Испании в ходе антинаркотической операции пострадали трое сотрудников гражданской гвардии и двое полицейских.

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Инцидент произошел утром в понедельник, 28 мая, в населенном пункте Альхесирас. Стражи правопорядка прибыли на один из местных пляжей, где в этот момент наркоторговцы выгружали партию гашиша.

Между преступниками и правоохранителями произошла стычка, в результате которой пострадали пять человек.

Правоохранителям удалось задержать пять преступников, а также изъять 600 кг гашиша, сообщает La Voz Digital.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо поблагодарил правоохранителей за проделанную работу и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

26 мая полиция Копенгагена провела облаву на наркоторговцев в квартале хиппи Христиания. Правоохранители в ходе рейда изъяли 2,6 кг гашиша, 1,5 кг марихуаны, а также 1,5 тыс. сигарет с травой.

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