В бундестаге рассказали о невозможности решить ряд вопросов без России

Без России невозможно решить некоторые международные вопросы, поэтому Европе необходимо активизировать сотрудничество с Москвой, написал в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман.

В публикации политик напомнил, что страны Евросоюза вместе с Россией должны работать по вопросам реализации Минских соглашений на Украине, над сохранением ядерной сделки с Ираном и обсуждать послевоенное устройство Сирии, передает «РИА Новости».

«Также странам необходимо разработать инициативу по разоружению», — отметил он.

Опперман добавил, что импульсом для Европы могло бы стать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона. Президент России Владимир Путин также заинтересован в сотрудничестве с западными партнерами, уверен вице-президент бундестага.

В середине мая сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Германии пора покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Москвой.

Немецкий бизнес и многие политики неоднократно критиковали власти за слишком жесткую позицию в отношении России, отмечая, что Германия сама страдает от таких действий. Так, только приблизительный ущерб от санкций против РФ оценивается в $1,5 млрд.