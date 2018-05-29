Хакеры Cobalt рассылали фишинговые письма банкам РФ и СНГ

Эксперты компании в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB рассказали о новых массовых атаках хакеров группировки Cobalt. На этот раз киберпреступники атаковали банки России, СНГ и зарубежные кредитно-финансовые организации.

Две атаки хакеры провели 23 и 28 мая, разослав фишинговые письма от имени «Лаборатории Касперского» и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Впервые в практике Cobalt фишинговые письма направили от имени крупного антивирусного вендора, отметили в Group-IB, передает ТАСС. Рассылка прошла с домена kaspersky-corporate.com, не имеющего отношения к «Лаборатории Касперского».

28 мая около 13:00 по мск прошла вторая волна кибератаки, злоумышленники пытались замаскироваться под Центральный европейский банк, отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе сообщалось, что количество регистраций потенциально опасных сайтов по тематике мероприятий FIFA за год выросло на 40% (до 42 тыс. к маю этого года).