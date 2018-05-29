Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в 13 парках Москвы

1 и 2 июня в парках Москвы состоятся бесплатные мероприятия, подготовленные к Международному дню защиты детей. Посетить фестивали и поучаствовать в мастер-классах можно будет на 13 площадках столицы.

Портал мэра Москвы сообщает, что 1 июня в «Кузьминках» с 12:00 по 18:00 часов пройдут бесплатные мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке «Садовники» гостей научат готовить мороженое при помощи азота.

В саду «Эрмитаж» 2 июня состоится гала-концерт фестиваля детских мюзиклов: с 17:00 до 19:00 горожанам и гостям Москвы будут показывать фрагменты 28 популярных постановок.

Праздничные мероприятия состоятся в парках Горького, Победы на Поклонной горе, Фили, Перовском, Лианозовском, Бабушкинском, Таганском и Красная Пресня, в саду имени Баумана.

В середине мая стало известно, что скидки в кафе в московском парке имени Горького, Музеоне и парке «Зарядье» получат болельщики чемпионата мира по футболу в Москве.