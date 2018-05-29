Главу подмосковных Котельников обвинили в крупном мошенничестве

Подмосковные следователи задержали главу городского округа Котельники в Подмосковье Ирину Польникову. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователи установили, что Польникова причастна к незаконному приобретению прав на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк».

Ущерб от действий группы, в которую также входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять человек, оценивается в сумму свыше 115 млн рублей, говорится в сообщении.

Обвиняемая находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.