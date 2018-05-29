Эмиссар КНДР отправился в США для встречи с Помпео

Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль прибыл во вторник, 29 мая, из Пхеньяна в Пекин, где забронировал билет на авиарейс до Нью-Йорка.

В США, передает ТАСС, эмиссар КНДР обсудит ход подготовки к встрече лидеров двух государств и встретится с госсекретарем Майклом Помпео.

Также 29 мая в Сингапуре состоится встреча высокопоставленных чиновников КНДР и США для обсуждения подготовки встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

24 мая Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако через некоторое время заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение саммита.

В КНДР с сожалением отнеслись к решению президента США и отметили, что власти страны готовы к переговорам в любое время и в любом формате. Американский лидер позитивно оценил заявление Северной Кореи.

26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о проведении саммита. Лидер Северной Кореи также подтвердил намерение встретиться с хозяином Белого дома.