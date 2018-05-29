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«Китайский Twitter» уличили в цензуре сообщений иностранных посольств

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Zhen
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Китайскую соцсеть Weibo уличили в цензуре публикаций иностранных посольств в КНР. Об этом рассказали в своем исследовании аналитики Австралийского института стратегической политики.

Соцсеть, которая позиционирует себя как аналог Twitter, удаляет некоторые сообщения посольств зарубежных стран, отключает комментарии и возможность репоста.

От цензуры страдают в первую очередь посты дипломатов США, следом идут сообщения из французского и кубинского посольств.

7 мая крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat (1 млрд человек) заблокировала 500 млн сообщений, расценив их как недостоверную информацию. Отмечается, что почти 20 млн человек в Китае начали пользоваться мини-программой «Помощник опровержения слухов».

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