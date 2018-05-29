Сибирские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло между островами Сумба и Сумбава в Индонезии, сообщил во вторник, 29 мая, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился 104 км к югу от города Бима, на острове Сумбава, сообщает «Интерфакс».

22 мая потоки лавы из гавайского вулкана Килауэа достигли Тихого океана, преодолев расстояние в 24 км.

В результате смешения раскаленных потоков с соленой водой в воздух поднялось токсичное облако. Местные власти настоятельно просят жителей и гостей островов держаться подальше от вулкана и прилегающих районов.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Потоками лавы уничтожено более 35 домов и построек. Около 10 тыс. человек эвакуированы с острова.