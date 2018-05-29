Захарова решила провести отпуск в России

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова рассказала о планах провести отпуск в РФ.

В ходе трехдневного визита в Париж, приуроченного к Первому заседанию французско-российского Парламентского сигарного клуба, дипломат отметила, что многие интересовались тем, куда она поедет в отпуск.

«Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому (заседанию клуба. –– iz.ru). А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить», — цитирует ее «РИА Новости».

Где именно Захарова проведет отпуск, она уточнять не стала, отметив только, что в этот раз не поедет в Крым.

16 мая сообщалось, что Мария Захарова одной из первых проехала по Крымскому мосту сразу после открытия автомобильного движения.