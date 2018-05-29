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Минобороны опровергло сообщения о «перехвате» израильских F-16 над Ливаном

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Российские Су-34 не «перехватывали» израильские истребители F-16 в небе над Ливаном. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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«Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 находятся в составе российской авиагруппы в Сирии и не используются для вылета на перехват воздушных целей.

«Су-34 не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана», –– добавили в министерстве.

28 мая издание The Times of Israel сообщило, что российские военные самолеты якобы перехватили израильские истребители в небе над Ливаном,  несмотря на существующие контакты между израильской и российской сторонами для предотвращения инцидентов в воздухе.

Уточнялось, что Су-34 возможно, участвовали в учениях над Средиземным морем, но вошли в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохой погоды. Также издание разместило видеозапись «инцидента». На кадрах видны два самолета, однако израильских истребителей на них нет.

Минобороны Израиля информацию СМИ пока никак не прокомментировало.

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