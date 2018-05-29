В США два человека погибли из-за шторма «Альберто»

Субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье США, погибли два человека, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами в понедельник, 28 мая.

По данным телеканала NBC, инцидент произошел в штате Северная Каролина. Из-за порывистого ветра на машину упало дерево, водитель и пассажир погибли.

При этом максимальная скорость ветра составила около 72 км/ч, сообщает «РИА Новости».

Аналитики из компании Enki Research считают, что епосредственный ущерб от разгула стихии в южных штатах составит $400–500 млн. Еще $600 млн штаты потеряют от снижения активности туристов.

26 мая во Флориде, Алабаме и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Синоптики предупредили о возможных подтоплениях на юго-востоке США.