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Во время ЧМ-2018 Мексика развернет в России мобильные консульства

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Фото: REUTERS/Jorge Duenes
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Во время чемпионата мира по футболу в России Мексика развернет четыре мобильных консульства для помощи своим гражданам, приехавшим на мундиаль. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Карлос де Икаса.

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«У нас будут четыре мобильные консульские группы, которые будут работать в городах, где играет сборная страны», –– приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что во время группового этапа консульства будут работать в Москве, где Мексика проведет матч 17 июня, в Ростове-на-Дону (23 июня) и в Екатеринбурге (27 июня).

В случае выхода сборной из группы, мобильные консульства организуют либо в Самаре (2 июля), либо в Санкт-Петербурге (3 июля).

Замминистра рассказал, что паспорт болельщика (фан-ID) получили порядка 28,9 тыс. мексиканских фанатов.

При этом из самой Мексики в Россию приедут только 6 тыс. человек, остальные отправятся на ЧМ из США и Европы. Дипломат напомнил гражданам своей страны, что всем, у кого нет паспорта болельщика, придется оформлять визу.

По оценке российского посла в Мексике, в РФ прибудут от 25 до 60 тыс. мексиканцев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Ранее 29 мая сообщалось, что согласно опросу, матчи ЧМ-2018 планируют посмотреть 84% россиян.

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