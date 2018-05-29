Во время ЧМ-2018 Мексика развернет в России мобильные консульства

Во время чемпионата мира по футболу в России Мексика развернет четыре мобильных консульства для помощи своим гражданам, приехавшим на мундиаль. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Карлос де Икаса.

«У нас будут четыре мобильные консульские группы, которые будут работать в городах, где играет сборная страны», –– приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что во время группового этапа консульства будут работать в Москве, где Мексика проведет матч 17 июня, в Ростове-на-Дону (23 июня) и в Екатеринбурге (27 июня).

В случае выхода сборной из группы, мобильные консульства организуют либо в Самаре (2 июля), либо в Санкт-Петербурге (3 июля).

Замминистра рассказал, что паспорт болельщика (фан-ID) получили порядка 28,9 тыс. мексиканских фанатов.

При этом из самой Мексики в Россию приедут только 6 тыс. человек, остальные отправятся на ЧМ из США и Европы. Дипломат напомнил гражданам своей страны, что всем, у кого нет паспорта болельщика, придется оформлять визу.

По оценке российского посла в Мексике, в РФ прибудут от 25 до 60 тыс. мексиканцев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Ранее 29 мая сообщалось, что согласно опросу, матчи ЧМ-2018 планируют посмотреть 84% россиян.