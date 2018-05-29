Акции бразильской Petrobras подешевели на 14% после снижения цен на дизтопливо

Акции государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras подешевели на 14% после решения президента страны Мишела Темера решении снизить цены на дизельное топлива ради прекращения забастовки дальнобойщиков. Об этом рассказал телеканал Globo.

Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на 4,5%, курс доллара к бразильскому реалу вырос на 1,6%.

Забастовка дальнобойщиков началась 21 мая после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более 1 млн человек. Бастующие заблокировали около 1 тыс. участков дорог. Протесты привели к дефициту бензина и некоторых продуктов питания.

В середине мая компания пять раз подряд пересматривала цены в сторону увеличения, объясняя свою политику мировым ростом тарифов на энергоносители.

28 мая Темер уступил требованиям водителей грузовиков и снизил цены на дизтопливо.