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В России могут повысить НДС до 20%

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Правительство рассматривает вариант повышения НДС до 20% в рамках выполнения нового майского указа президент РФ Владимира Путина.

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На сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников, на выполнение указа необходимы 8 трлн рублей, а повышение НДС поможет пополнить бюджет за шесть лет на 2 трлн.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался давно, однако окончательные решения еще не приняты.

При этом, по данным газеты, может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую ранее Минфин предложил заменить льготным пособием.

Еще 1 трлн. рублей правительство планирует получить от реформы налогообложения нефтяной отрасли. 3 трлн руб. для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще два трлн. Бюджету может принести повышение пенсионного возраста. При этом пока неизвестно как скоро и на сколько он будет повышен.

В Минфине iz.ru сообщили, что донастройки налоговой системы будут определены правительством в ближайшее время.

«После этого начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента, с тем чтобы принять их в весеннюю сессию. В настоящий момент принятых решений нет», — рассказали в ведомстве.

При этом идею повышения НДС раскритиковали в Совфеде. По словам замглавы экономического комитета СФ Сергея Калашникова, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) негативно скажется на производстве и покупательской способности россиян.

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