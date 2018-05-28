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Карякин стартовал с ничьей на шахматном супертурнире в Норвегии

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Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первом туре супертурнира в норвежском Ставангере. 

Лидером первого тура является Карлсен, набравший одно очко, после победы над американцем Фабиано Каруану, сообщает в понедельник, 28 мая, ТАСС.

При этом Каруана занимает последнее место. Остальные восемь гроссмейстеров, включая Карякина, после серии ничьих, набрали по 0,5 очка и делят второе место.

Супертурнир Altibox Norway Chess 2018 проходит в норвежском городке Ставангер с 27 мая по 8 июня. Традиционно соревнования собрали сильнейший состав.

3 мая президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов заявил, что Карякину надо меньше заниматься общественной деятельностью и больше концентрироваться на шахматной подготовке.

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