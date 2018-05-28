Полиция начала проверку после наезда Hummer на легковушку в Пушкине

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после умышленного наезда автомобиля Hummer на легковушку в Пушкинском районе.

«Полиция Пушкинского района проводит поверку по факту данного инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и то, что ему предшествовало. Опрашиваются участники и свидетели инцидента», –– приводит «Интерфакс» сообщение ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 27 мая в Пушкинском районе Петербурга на улице Генерала Хазова. Предположительно в ходе дорожного конфликта водитель Hummer умышленно протаранил неудачно припаркованный легковой автомобиль. По словам очевидцев, в легковушке и в самом внедорожнике находились дети.

Причиной конфликта также, по одной из версий, является замечание хозяйки легковушки в адрес водителя Hummer, который посадил ребенка за руль.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ, водителем Hummer является ранее судимый за побои 55-летний Игорь Смирнов, уже привлекавшийся к ответственности за агрессивное поведение на дороге.

21 мая сообщалось, что в Волгограде водитель протаранил семь автомобилей, после того как потерял сознание из-за приступа эпилепсии.