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Аэропорт Ижевска планируют реконструировать в 2019 году

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Реконструкция аэропорта в Ижевске может начаться в 2019 году. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник, 28 мая.

По словам главы республики, аэропорт включили в федеральную программу, связанную с ремонтом взлетно-посадочной полосы и на данный момент у республики есть все шансы, чтобы начать в следующем году реконструкцию аэропорта, сообщает ИА «Сусанин».

На данный момент идут переговоры с «Аэрофлотом» о том, чтобы в аэропорт приходили более современные суда.

Глава региона также рассказал о том, что в компании «Ижавиа» сменилось руководство и новый руководитель имеет большой опыт.

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