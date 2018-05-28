Сингапурскому фотографу удалось снять на видео КНДР с высоты

Сингапурскому фотографу удалось снять на видео столицу Северной Кореи с высоты птичьего полета, сообщил в понедельник, 28 мая, портал DPRK360.

Ролик был сделан для того, чтобы показать людям Пхеньян таким, какой он есть, отмечает опубликовавшее видео РЕН ТВ.

Северная Корея считается одной из самых закрытых стран мира.

22 мая американцы высмеяли монету, которую Белый дом выпустил в честь запланированных на 12 июня переговоров президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. На ней северокорейский лидер изображен с несколькими подбородками.