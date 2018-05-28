Прямой эфир
Сюжет:

Сингапурскому фотографу удалось снять на видео КНДР с высоты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сингапурскому фотографу удалось снять на видео столицу Северной Кореи с высоты птичьего полета, сообщил в понедельник, 28 мая, портал DPRK360.

Ролик был сделан для того, чтобы показать людям Пхеньян таким, какой он есть, отмечает опубликовавшее видео РЕН ТВ. 

Северная Корея считается одной из самых закрытых стран мира.

22 мая американцы высмеяли монету, которую Белый дом выпустил в честь запланированных на 12 июня переговоров президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. На ней северокорейский лидер изображен с несколькими подбородками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Делегация КНДР выехала в Сингапур для подготовки саммита Ким Чен Ына и Трампа
Делегация из США обсуждает детали саммита с представителями КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017