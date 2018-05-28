Миллионного пассажира обслужил аэропорт Казани

Международный аэропорт Казани обслужил миллионного пассажира с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для аэропорта «Казань» пассажиропоток в миллион стал своего рода рекордом. В 2017 году такое же количество людей аэропорт обслужил только в июне. Увеличение пассажиропотока объясняется тем, что количество желающих путешествовать внутри страны выросло на 25%, а улетающих в другие страны — на 52%, сообщает ИА «Татар-информ».

В целом, аэропорт обслужил на 32% больше пассажиров, чем за этот же период в прошлом году. Одними из самых популярных направлений стали Анталья и Дубай.

Ранее в мае аэропорт Симферополя вручил подарки миллионному пассажиру. Им стал четырехлетний Даниил, вылетевший вместе с мамой в Москву.